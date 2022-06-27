Dikkat! Covid-19 vakaları hızla artışa geçti, belirtileri değişti

Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede tekrar artışa geçti. Bilim insanları sosyal mesafe ve önlemlerin alınması ve “gardın indirilmemesi” konusunda uyarıda bulunurken bazı bilim insanları ise bilinen corona virüsü semptomları yerine yeni semptomların daha sık görülmeye başlandığını duyurdu.







Öksürük, yüksek ateş ve tat/koku kaybı gibi bilinen semptomların yerine yeni hastalarda başka semptomların görüldüğünü ve “öncül belirtilerin” de hastalığın seyrini değiştirebileceğini söyleyen uzmanlar uyarı yaptılar.





Bilim insanları bedende ağrı hissedilmesinin erken dönem bir corona virüsü semptomu olduğunu İngiliz medyasına açıklarken, “Bu ağrıları dikkate almak hastalığı erken dönemde tespit etmek ve zamanında gerekli önlemleri almayı da beraberinde getiriyor. Başınızda ve kaslarınızda ağrılar, Covid-19’un semptomları olabilir” ifadesini kullandı.





AĞRI KAFANIN İKİ YANINDA OLUŞUYOR

İngiltere’de corona virüsü hastalarının semptomlarını ve yaşadıklarını paylaştıkları kamuya açık veri tabanı ZOE Covid-19 çalışma uygulamasında baş ağrısının az bilinen semptomlardan biri olduğu fakat ilk görülen semptomlardan biri olduğu belirtildi. Baş ağrılarının Covid-19’un başında görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, bu ağrının ise 3 ile 5 gün devam ettiğine dikkat çekti.







Corona virüsünün sebep olduğu baş ağrısının orta ve şiddetli olduğunu aktaran uzmanlar, üç tip ağrının olduğuna dikkat çekti. Bunların, başta nabız atışı gibi düzenli bir ağrı, bıçak saplanmış gibi bir ağrı ve sanki bir baskı oluyormuş gibi ağrı olduğu belirtildi. Uzmanlar, “Bu ağrılar genelde kafanın iki yanında görülüyor ve tek yerde oluşmuyor. Üstelik bu baş ağrıları sıradan ağrı kesicilere karşı da dayanıklı” yorumunu yaptı.





YAŞLILARDA DAHA UZUN SÜRÜYOR

Uzmanlar baş ağrılarının uzun Covid-19 sendromuyla da bağlantılı olduğuna dikkat çekerek kas ağrılarının da özellikle Omicron varyantıyla yayıldığını duyurdu. İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan haberde, “Covid-19 olan insanların kaslarında ağrı ve acı oluşuyor. Özellikle omuzlar ve bacaklar. Kas ağrısı, erken Covid-19 semptomlarından biri” yorumu yapıldı. Bu tür ağrıların ise hafif olduğu belirtilirken bu sebeple birçok hasta tarafından fark edilmediğine de vurgu yapıldı.







İngiliz medyasında yer alan haberlerde kas ağrılarının ise yaklaşık 2-3 gün sürdüğü belirtilirken yaşlı bireylerde ise bu sürenin daha uzun olabileceği belirtildi.