Dikkat elektirik çarpabilir! 'AKP vatandaşa tuzak kuruyor!'

Tüketimlerinizi mutlaka düşürün! Vatandaşa faturayla tuzak kuruluyor, elektrikte yeni tarifeyle yüzde 100’ün üzerinde zam gelecek! AKP hükümetinin elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemeyle vatandaşa yeni bir tuzak kurduğu ortaya çıktı. Tarife değişikliğiyle birlikte konut aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarılarak değişken fiyat tarifesine geçirilecek. Bu durum, yıllık 3.000 kilovatsaat elektrik tüketen aboneler için faturalara yüzde 100'ün üzerinde zam anlamına geliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz , AKP iktidarının elektrik faturaları üzerinden vatandaşa kurduğu yeni tuzağı açıkladı. Yavuzyılmaz “AKP vatandaşa elektrik faturalarında yeni bir tuzak kuruyor. Tedbir almak için son 2,5 ay.” diyerek uyarıda bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) önümüzdeki aylarda alması beklenen karara göre, 2026 yılından itibaren, 2025 yılı boyunca toplam elektrik tüketimi 3.000 kilovatsaatin üzerinde olan, yani yıllık elektrik faturası 8.000 TL’yi aşan konut abonelerinin tarifesi değiştirilecek.

Bu değişiklikle birlikte, şu anda aylık 250 kilovatsaat elektrik tüketen bir konut abonesinin, yaklaşık 662 TL olan elektrik faturası, 2026 yılında 1.483 TL’ye yükselecek.

Deniz Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

