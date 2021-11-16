Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat! /16 Kasım 2021 16:25

Dikkat!

Dünya çapında 5 milyondan fazla insanı öldüren Covid-19 virüsü salgını Delta varyantıyla yayılıyor. Avrupa’da vaka ve ölüm sayıları rekor seviyelere çıkarken bilim insanları, Delta varyantının aşıya rağmen burunda çoğaldığını açıkladı.

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Geçen yılın sonunda başlayan Covid-19 aşılamalarına rağmen hastalığın yayılması durdurulamıyor. Dünya genelinde 3,2 milyar insanın çift doz aşıları tamamlandı. Aşılar, Delta varyantının sebep olduğu ağır hastalık ve ölüm riskini azaltsa da pandemi tüm hızıyla sürüyor.

AŞILILAR BURUNLARINDA VİRÜS TAŞIYOR

ABD Hastalıkla Kontrol ve Mücadele Merkezi’nin verilerine göre Delta varyantı, önceki varyantlara göre iki kat daha bulaşıcı ve daha tehlikeli. İngiliz haber ajansı Reuters, “Delta varyantı bulaşan insanlar burunlarında önceki varyantların bulaştığı insanlara göre 1200 kat daha fazla virüs taşıyor. Aşı olanlarda bu oran düşüyor yani bu kişilerin hastalığı başkasına bulaştırma ihtimali de daha kısa bir süreyi kapsıyor” ifadesine yer verdi.

ŞU ANKİ AŞILAR YAYILMAYI ENGELLEYEMİYOR

Bilim insanlarının Delta varyantının evrimini yakından izlediğini yazan Reuters, “Şu an kullanılan aşılar ağır hastalığı ve ölümü engellese de hastalığın yayılmasını engelleyemiyor. Virüs halen burunda çoğalmaya devam ediyor ve aşı olan insanlar bile ufak hava damlacıkları aracılığıyla hastalığı bulaştırabiliyor” yorumunu yaptı.
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