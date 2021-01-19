Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat! Kuraklık ciddi sorun: Yer altı suları bitmiş /19 Ocak 2021 15:43

Dikkat! Kuraklık ciddi sorun: Yer altı suları bitmiş

NASA, Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Resmi sitede yer alan bilgiye göre, Türkiye'deki yer altı suları ortalama seviyenin altında.

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Geride bıraktığımız 2020'nin son aylarında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı. 

Yağış oranlarındaki düşüş baraj seviyelerini etkilemiş durumda. Son günlerde görülen etkili kar yağışının bu baraj seviyelerini artırması beklense de NASA'nın açıklamasına göre kuraklık sorunu ciddi bir seviyede. 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yeni bir Türkiye paylaşımı geldi. NASA bu defa Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. 

Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandı. 

Yayınlanan karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor. 

Başka bir deyişle söz konusu hesaplamaya göre, Türkiye'deki yer altı suları ortalama seviyenin altında.
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