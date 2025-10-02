Samanyolu Haber /Teknoloji / Dikkat!.. Meta, yapay zekâ sohbetlerinizi size karşı kullanacak /02 Ekim 2025 14:59

Dikkat!.. Meta, yapay zekâ sohbetlerinizi size karşı kullanacak

Meta, kullanıcıların Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Ray-Ban Meta gözlükleri üzerinden yaptığı yapay zekâ sohbetlerini kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanmaya hazırlanıyor.

Bu sistemde hem yazılı hem de sesli etkileşimler işlenecek ve reklam önerileri bu konuşmalardan beslenecek.

Örneğin, Meta AI üzerinden “aile tatili” planı yapan bir kullanıcı, Facebook’ta tatil destinasyonları, otel ya da uçuş reklamları görebilecek. Şirket, bunun “kişiselleştirme çabalarının doğal bir devamı” olduğunu ve reklamların daha isabetli hale geleceğini söylüyor.

Mikrofon dinleme iddiaları ve Meta’nın yanıtı

Meta uzun süredir kullanıcıları gizlice “mikrofonları dinlemekle” suçlanıyordu. Instagram’ın başındaki Adam Mosseri bu iddiaları yeniden reddederek, “Yemin ederim mikrofonunuzu dinlemiyoruz” dedi. Ancak Meta’nın yeni stratejisiyle birlikte, mikrofona gerek kalmadan, kullanıcıların kendi verdikleri veriler üzerinden hedefleme yapılacak.

Çıkış (opt-out) mümkün mü?

Hayır. Kullanıcıların bu sistemden ayrılma seçeneği bulunmuyor. Tek istisna, Meta AI’ı hiç kullanmamak. Yani yapay zekâ asistanıyla konuşan herkes otomatik olarak reklam hedeflemesine dâhil olacak.

Ne zaman uygulanacak?

ABD’de: Bildirimler 7 Ekim’den itibaren gönderilecek, sistem 16 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek.

Avrupa ve Birleşik Krallık: Meta, uygulamayı “alışılagelmiş düzenleyici süreçlerden” sonra başlatmayı planlıyor. Ancak GDPR (Avrupa Birliği veri koruma yasaları) nedeniyle bu geçiş karmaşık olabilir. Daha önce Meta AI’ın Avrupa lansmanı, gizlilik düzenlemeleri yüzünden sekiz ay gecikmişti.

Neden tartışmalı?

Gizlilik endişeleri: Kullanıcıların sohbetlerinin reklam hedeflemesine dâhil edilmesi, “özel konuşmaların ticari amaçla kullanılması” eleştirilerine yol açıyor.

Zorunlu katılım

Sistemi reddetme seçeneğinin olmaması, özgürlük ve kullanıcı hakları açısından tepki çekebilir.

Avrupa’daki düzenlemeler

GDPR, şirketleri veri toplama ve kullanma konusunda şeffaflık ve rıza şartına zorluyor. Bu yüzden Meta’nın AB pazarında engellerle karşılaşma ihtimali yüksek.
