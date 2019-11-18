Dikkat! WhatsApp uygulaması kararıyor

WhatsApp’ın uzun süredir beklenen özelliği için geri sayım başladı.





Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için uzun süredir beklenen bir özellik nihayet uygulamaya geçiyor. Karanlık modun aktif olmasıyla birlikte hem iOS, hem de Android cihazlarda uygulama isteğe bağlı olarak kararacak.





WhatsApp, uzun zamandır beklenen Karanlık Mod özelliğini getiriyor.





Genellikle WhatsApp APK dosyalarını inceleyerek önümüzdeki dönemde gelecek özellikleri açığa çıkaran WABetaInfo, aylar önce de Twitter'ın Karanlık Mod özelliğini de benzer şekilde duyurmuştu.





Gece modu ne işe yarıyor? | Bu mod arayüzü özellikle OLED / AMOLED ekranlı telefonlar için çok daha az enerji harcar hale getiriyor.





Aynı zamanda karanlık ortamdan mesajlaşmayı da kolaylaştıran koyu arayüz modu, bu görevini en iyi şekilde tamamen siyah seçeneğiyle sunuyor.



