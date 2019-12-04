Samanyolu Haber /Dünya / Diktatör öldürttüğü insanların hesabını verecek /04 Aralık 2019 09:54

Diktatör öldürttüğü insanların hesabını verecek

Sudan'da bir grup avukat, eski diktatör Ömer el-Beşir aleyhine düzenlenen ve 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolarda "göstericileri öldürtmek" suçlamasıyla dava açtı.

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Davada, Beşir'in yanı sıra güvenlik görevlileri, eski iktidar partisi Ulusal Kongre liderleri ve devrik cumhurbaşkanına yakın isimler de yer alıyor.

Sudanlı Avukatlar Demokratik Cephesi Genel Sekreteri Vail Ali Said, "Protestoculara karşı kışkırtan Beşir ve eski iktidar partisi liderlerine karşı 8 cinayet davası açtık." ifadesini kullandı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in, devam eden yolsuzluk davasının yanı sıra 1989'da "meşru hükümete darbe yapmak ve protestocuların ölümüne neden olmak" suçlamalarıyla da hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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