Samanyolu Haber /Dünya / 'Diktatörden memnunuz' dediler /05 Eylül 2022 09:38

'Diktatörden memnunuz' dediler

Şili'de, yazılan yeni anayasanın yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin olarak düzenlenen referanduma katılanların yüzde 61,9'u "hayır" oyu verdi.

SHABER3.COM

Ülke tarihinin en önemli anayasa değişikliklerinden birinin oylamaya sunulduğu Şili'de halk 1973-1990 yılları yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör General Augusto Pinochet'nin getirdiği anayasanın değiştirilmesini reddetti.

Şili Seçim Servisi verilerine göre, şu ana kadar yüzde 98,43'ü açılan sandıklarda anayasa değişikliğini isteyenlerin oranı ise yüzde 38,1 olarak açıklandı.

Böylece, diktatör Augusto Pinochet döneminde hazırlanan ve birçok kez revize edilen mevcut anayasa yürürlükte kaldı.

Şili'de hazırlanan yeni anayasa, devlet çalışanlarının yarısının kadınlardan oluşması, ülkedeki 11 yerli topluluğun tanınarak Şili'nin "çok uluslu ülke" olarak tanımlanması, cumhurbaşkanı adayı olma yaşının 35'ten 30'a düşürülmesi, kürtajın yasal hale getirilmesi, Senatonun kaldırılması ve yerine Bölgeler Meclisi kurulması, su kriziyle mücadele için su kaynaklarına "sahiplenilemez" statüsü verilmesi ve Ulusal Sular Ajansı kurulmasının da aralarında bulunduğu 388 maddeden oluşuyordu.

Yeni anayasa, Ekim 2020'de anayasanın yeniden yazılıp yazılmaması için yapılan referandumla kararlaştırılmış, 2021'deki belediye seçimlerinde yeni anayasayı yazacak heyet halkın oylarıyla seçilmişti.

"Yeni bir anayasa metni hazırlanacak"

Anayasa değişikliğini destekleyen kampanya yürüten 36 yaşındaki genç Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, "halkın sesine kulak vermeleri" gerektiğini ifade etti. Kabine değişikliklerinin de sinyalini veren Şilili lider, hükümetin yeni bir anayasa taslağı hazırlamak için çalışacağını söyledi.

"Halktaki "gizli öfkenin" görmezden gelinemeyeceğinin altını çizen Boric, "Sadece bugün değil, yaşadığımız son yoğun yıllar da bunu gösterdi" dedi. Cumhurbaşkanı, pazar günkü retten "dersler çıkararak" yeni bir metin hazırlamak üzere kongre ve toplumun farklı kesimleriyle birlikte çalışacağını söyledi.

Ret kampanyasını destekleyen merkez sol ve sağ partiler de yeni bir metin hazırlamak için müzakere etmeyi kabul etti.

"Diktatörlük rejiminin mirası"

Şili'de Ekim 2019'da başlayan ve 5 aydan fazla süren yağma, şiddet olaylarına neden olan ve "sosyal patlama" adı verilen hükümet karşıtı gösterilerde, anayasanın yeniden yazılması protestocuların başlıca isteklerindendi.

Diktatör Pinochet döneminde yazılan Şili anayasası, halkın bir kısmınca "diktatörlük rejiminin mirası" ve "eşitsizliğin temel kaynağı" olarak değerlendiriliyor.

Anayasa'nın, Pinochet eliyle yapılan özelleştirmeler ve özelleştirme teşvikleri nedeniyle yeterli sağlık, eğitim ve emeklilik imkanı sağlamayan ekonomik sistemi koruduğu düşünülüyor.

Referandumda ezici bir çoğunlukla reddedilen yeni taslak ise "dünyanın en ilerici" tüzüklerinden biri olarak görülüyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Diktatörden memnunuz' dediler Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:50