Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Bazıları ise yeni yaşına giren Lukaşenko’yu temsilen bir hamam böceği kuklası taşıdı.

Lukaşenko’nun ikamet ettiği “Bağımsızlık Sarayı”na doğru yürümek isteyen eylemciler olduysa da saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis protestocuları engelledi.

Belarus ordusu askerleri, dikenli teller ile çevrili Stella Meydanı’ndaki anıt önünde bekleyerek göstericileri bu bölgeye yaklaştırmadı. Güvenlik güçleri zırhlı araçlar üzerindeki hoparlörlerden sık sık göstericilerin dağılması için uyarıda bulundu.

Tansiyon yüksek olsa da eylemcilerin büyük kısmının olaysız bir şekilde dağıldığı aktarıldı.





Polis, Bağımsızlık Meydanı çevresi başta olmak üzere birçok ana yolu kordon altına aldı. İçişleri Bakanlığı bugün en az 140 eylemcinin daha gözaltına alındığını açıkladı.





9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimini, 1994’ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’ini alarak kazandığı açıklanmıştı.





Muhalefet sonucu kabul etmiyor.