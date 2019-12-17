Samanyolu Haber /Dünya / Diktatörken devrilmeye gör! Şimdi de koruması sattı /17 Aralık 2019 13:19

Diktatörken devrilmeye gör! Şimdi de koruması sattı

Malezya’da eski bir polis memuru, korumalığını yaptığı eski Başbakan Necip Rezak’ın 2006 yılında hayatını kaybeden bir Moğol mankenin öldürülmesi için kendisine emir verdiği iddia etti.

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2006 yılında esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden Moğol manken Altantuya Shaariibuu'nun öldürülmesi hakkında bir başka polis memuru ile ölüm cezasına çarptırılan Azilah Hadri, cinayet emrini o dönem yakın korumalığını yaptığı Başbakan Necip Rezak'ın verdiğini söyledi.

Malezya basınına yansıyan haberlere göre Hadri, Rezak'ın 28 yaşındaki Moğol mankenin ajan olduğunu söyleyerek kendisinde onu 'tutuklamasını ve yok etmesi'ni emrettiğini iddia etti.

"Ateş et, boğazını kes"

Euronews'te yer alan habere göre eski memur Hadri'nin Başbakan Rezak'a 'ajanı yok et' ifadesinden kastını sorduğunda, eski Başbakan'ın "Silahla ölümüne ateş et" dediğini ve boğaz kes işaretini yaptığını söyledi.

2018'de seçimleri kaybeden ve daha sonraki süreçte hakkında 'ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu' suçlamasıyla dava açılan Necip Rezak, Moğol kadını tanımadığını öne sürüyor. İddiaları reddeden Rezak, yaptığı açıklamada cinayet davaları için kefalet izni bulunmadığına vurgu yaptı ve "Hükümet beni tutuklamak ve hapse atmak için yol arıyor" dedi.

42 münferit suçtan yargılanıyor

Malezya Yüksek Mahkemesi, 11 Kasım'da Necip'in 1MDB fonundan 42 milyon ringgiti, kurumun iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar vermişti.

Necip Rezak, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında aralarında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama"nın da bulunduğu 42 münferit suçtan yargılanıyor
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