Diktatörleri devirmek için 1 milyar dolar hazır!

Milyarder işadamı George Soros, "mevcut ve müstakbel" diktatörler tarafından yönetilen bir dünyada sivil toplumların erozyonuna karşı yeni bir üniversite ağı projesi için 1 milyar dolar bağış yapacağını söyledi.







İsviçre'nin küçük bir dağ kasabası olan Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Soros, insanlığın bir dönüm noktasında olduğunu kaydetti.





89 yaşındaki Soros, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping gibi liderlerin geleceği ile dünyanın geleceği arasında paralellik olduğunu iddia etti.





YENİ "RENKLİ DEVRİMLER" Mİ GELİYOR





"Tarihin dönüşüm geçirilen, açık toplumların ayakta kalmasının tehlikede olduğu bir dönemini yaşıyoruz." diyen Macar asıllı milyarder, iklim değişikliğinin en az diktatörlükler kadar tehlikeli olduğunu ifade etti.





Açık Toplum Üniversite Ağı (OSUN) planını "hayatının en önemli ve en kalıcı projesi" diye nitelendiren Soros, OSUN'un diğer üniversitelerin katılabileceği eğitim ve araştırma adına uluslararası bir platform olacağını dile getirdi.





Soros, "Ben hâlâ hayattayken projenin de hayata geçirildiğini görmek istiyorum." dedi.





TRUMP İÇİN "NARSİST VE HİLEKÂR" DEDİ





ABD Başkanı Trump'ı "hilekâr, dolandırıcı, narsist ve iklim inkârcısı" diye tanımlayan Soros, mevcut ekonomik verilerin Trump'ın yeniden seçilmesine imkân sağlayabileceğini kaydetti.





"Trump, halihazırda canlı olan ekonomiyi aşırı derecede ısıttı." ifadesini kullanan Soros, "Aşırı ısınmış bir ekonomi kaynama noktasında çok uzun süre tutulamaz." ikazında bulundu.





ABD'de seçimlerin 10 ay sonra yapılacağına işaret eden Soros, "Bunlar seçime kısa süre kala yaşansa muhtemelen seçimi garantileyecekti, fakat onun meselesi de daha 10 ay kalmış olması. 10 ay. Devrimci bir gözle bakıldığında bir ömür kadar uzun." şeklinde konuştu.





"KİŞİLİĞİNİ KAYBETMİŞ YENİ İNSAN TÜRÜ PEŞİNDE"





Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bütün gücü kendi etrafında topladığına işaret eden Soros, Komünist Parti geleneğinin kırıldığını ve Çin ekonomisinin de daha önceki esnekliğini kaybettiğini söyledi.





Şi Cinping'in göreve başlayıp yeterince güç kazanır kazanmaz "diktatör" haline geldiğini, başarılarının 'teyitten çok uzak olduğunu' ve tek çocuk politikasından mütevellit durumun demografik olarak bu ülkenin aleyhine işlediğini ifade etti.





89 yaşındaki milyarder George Soros, Davos'un 2020 zirvesine de katıldı.





En rahatsız edici durumun Şi Cinping'in yeni bir otoriter sistem tesis etmeye çalışması olduğunu ifade eden Soros, "Keza insanların, başlarına herhangi bir şey gelmemesi için kişiliklerini dahi teslim etmek isteyeceği (bağlılık bildireceği) yeni bir insan türü teşkil etme gayretinde." dedi.





Soros konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "İnsan bir defa kişisel özerkliğini (kendi kendini idare etme) kaybederse bir daha toparlaması çok zor. Açık bir toplumun da böylesi bir dünyada yeri olamaz."