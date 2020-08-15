'Diktatörlük' dedi

2009 yılından bu yana yurt dışında ikamet eden işadamı Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'nin haziran ayındaki genel kurulunda genel başkanı seçilen Hakan Uzan, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin "bir diktatörlük" olduğunu, muhalefetin ise bir arpa boyu yol ilerleyemediğini söyledi.







Hakan Uzan, ağabeyi Cem Uzan'ın Genç Parti'nin "mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağı" yönündeki sözlerine benzer bir ifadeler kullanarak partisinin ittifaklara açık olduğunu söyledi.





HAKAN UZAN DA "İTTİFAK" MESAJI VERDİ





Uzan, ittifak çerçevesini de "Türk-Kürt herkesin kardeş olduğu laik ve güçlü bir Türkiye vizyonu" sözleriyle tanımladı.





Hakan Uzan, "Burada sen-ben tartışması olamaz. Cumhuriyet yıkılıyor. İttifak yapılması lazım." dedi.





Uzan, Euronews Türkçe'ye verdiği mülakatta, ABD Doları ve euronun Türkiye'de daha da artabileceğini belirtti.





Hakan Uzan Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin ardından gündeme gelen "hilafet" tartışmaları ile ilgili ise "Türkiye laiktir. Laik kalacak. Bu benim için tartışmaya açık bir durum değildir." cevabını verdi.