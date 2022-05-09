Diktatörlük nedir?: Fahrettin Altun'la ilgili paylaşımı beğenmek de suç oldu!

Yaşanan gelişmenin ardından CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın ziyaret ettiği Karakas, yaptığı açıklamada Fahrettin Altun'un kim olduğunu jandarmalar geldiğinde öğrendiğini söyledi.











''KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM''

Aydın’da yaşayan Hediye Karakas hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la ilgili bir sosyal medya paylaşımını beğendiği için ‘hakaret’ suçundan dava açıldı.''Jandarma gelinceye kadar Fahrettin Altun’un kim olduğunu bilmiyordum. ‘Cumhurbaşkanlığı’ dediler, jandarma geldi, ifade aldı'' diyen Karakas, ''Ben Cumhurbaşkanı’na şey yapacak kadar aptal mıyım' dedim. 'Cumhurbaşkanı değil teyze, onun İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret etmişsin' dediler'' ifadelerini kullandı.Karakas şöyle konuştu:''Fahrettin Altun’un kim olduğunu bilmiyorum. Meğerse Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı’ymış. Fahrettin Altun şey yapıyor, 30 Ağustos 2020’de Atatürk’e laf söylüyor, hakaret ediyor. Ben de bunu kaldıramadım. Başka birisi yorum yapıyor, ben de o yoruma beğenmemi yapıyorum. Aynı ifadeyi mi kullanmışım orasını bilmiyorum. Bu yüzden benim hakkımda dava açıyorlar. Hapse de girersek gireriz. Alnımızın akıyla girer, yatar çıkarız.''