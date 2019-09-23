Samanyolu Haber /Dünya / Diktatörün evinden çıkan paralar mahkemede sergilendi /23 Eylül 2019 10:57

Diktatörün evinden çıkan paralar mahkemede sergilendi

Sudan'da devrik Devlet Başkanı Ömer el-Beşir "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, altıncı kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada el Beşir'in konutunda bulunan para yığınları mahkemeye delil olarak sunuldu. Nisan ayında yapılan baskında milyonlarca Euro ve Sudan Pound'u bulunmuştu.

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Sudan devlet televizyonundan canlı yayınlanan, başkent Hartum'da, Adli ve Hukuki Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen duruşmada mahkeme, savunma makamının şahitleri eski Bakan Ebubekir Avad Hüseyin, eski İstihbarat Teşkilatı İktisadi Güvenlik Müdürü Tarık Abdulkadir Şukri ve Sudan Bankası Politika, Araştırma ve İstatistik Genel Müdürlüğü çalışanlarından Bedreddin Huseyin'in ifadesine başvurdu.

El Beşir'in konutundan çıkan paralar daha önce kameralar önünde istiflenmişti

Euronews'te yer alan habere göre tanıklardan eski Bakan Hüseyin, Beşir'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan teslim aldığını iddia ettiği 25 milyon dolardan bilgisi olmadığını belirtti.

Beşir'in avukatları, önceki duruşmalarda olduğu gibi nisan ayında müvekkillerinin konutunda ele geçirilen dövizlerin suç teşkil etmediğini öne sürdü.

Savunma heyeti, davada Hızlı Destek Kuvvetleri'nden bir temsilcinin de şahit olarak çağırılması talebinden vazgeçti.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti. "Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" suçlamalarından yargılanan Beşir, 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Ömer el-Beşir, zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına işlerde sarf ettiğini iddia ediyor.

Mahkeme bir sonraki duruşmada, savunma heyetinin, Sayıştay, askeri hastane ve özel Taybe televizyonundan şahitlerini dinleyecek.
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