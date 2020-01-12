Diktatörün havuz medyasına el konuldu

Sudan'da hükümete bağlı Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu bazı medya kuruluşlarına, kamu yararı gereğince el konulduğunu bildirdi.





Komisyon üyesi Raşid Said, başşehir Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bazı özel televizyon ve gazetelere el konulmasına dair açıklamalarda bulundu.





ÖMER EL-BEŞİR İLE İRTİBATLI MEDYA KURULUŞLARI





El koyma kararının medya kuruluşlarının yayın politikalarıyla alakası bulunmadığını belirten Said, kamuya ait olan parayı geri almak istediklerini belirtti.





Komisyon üyesi Vecdi Salih de kamuya ait malların iadesi için işlem yapıldığını, yolsuzluğa karışmış eski rejimle bağlantılı tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili incelemelerini sürdürdüklerini ifade etti.





Salih, kamulaştırılan medya kuruluşlarına, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden milyonlarca dolar aktarıldığının tespit edildiğini kaydetti.





Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, geçen yıl nisan ayında devrilen Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması ve kamuya ait tüm hakların iadesi için 10 Aralık 2019'da bir komisyon teşkil edilmesini kararlaştırmıştı.





İKİ TELEVİZYON KANALI VE İKİ GAZETE MÜSADERE EDİLDİ





Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin de bütün mal varlığına el konulmuştu.





"Eski rejimle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle geçen hafta da Şuruk ve Taybe televizyon kanalları ile Ra’yu’l Am ve Sudani gazetelerine Maliye Bakanlığı'nca el konulmuştu.





Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı sebebiyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmüştü.





Ordunun yönetime el koyduğu 11 Nisan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.