Samanyolu Haber /Dünya / Diktatörün izlerini tamamen silecek yasa çıkardılar /29 Kasım 2019 12:14

Diktatörün izlerini tamamen silecek yasa çıkardılar

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Devlet Başkanı Ömer el Beşir yönetiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı.

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Devlet televizyonunun son dakika olarak duyurduğu haberine göre, Egemenlik Konseyi ile kabine üyeleri bir araya geldi ve "eski rejimin ortadan kaldırılması yasası"nı onayladı.

Söz konusu yasa ile eski Sudan cumhurbaşkanının partisi Ulusal Kongre, sabık rejimin tüm kurum ve kuruluşları kapatılıp mal varlıklarına el konulacak.

"Karar intikam yasası değil"

Euronews'te ter alan habere göre Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kararın bir intikam yasası olmadığını, bilakis adaletin tesisi, halkın onurunu ve kazanımlarını korumak için çıkarıldığını belirtti.

Parlamentonun henüz kurulmadığı Sudan'da yasalar, Egemenlik Konseyi ile bakanlar kurulunun onayının ardından yürürlüğe giriyor.

Geçici yönetimin ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden 4 Kasım'da yapılan açıklamada, eski rejime ait kurumların kapatılması ve mal varlıklarına el konulması için bir yasa tasarısı hazırlandığı açıklanmıştı.

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