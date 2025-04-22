Samanyolu Haber /Gündem / Dilan-Engin Polat çiftini sevindiren 77 milyon liralık karar /22 Nisan 2025 12:19

Dilan-Engin Polat çiftini sevindiren 77 milyon liralık karar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun satışa çıkardığı Dilan ve Engin Polat’a ait lüks araçlar için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Araçlar ihale listesinden kaldırıldı.

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçları bugün satışa çıkması bekleniyordu. Mahkemeden beklenmedik bir sürpriz bir karar çıktı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Dilan Polat ve Engin Polat’a ait lüks araçları satışa çıkaracak olması konuşulmuş, TMSF tarafından araçlara konulan muhammen bedel toplam, KDV hariç 76 milyon 604 bin lira olmuştu.

“TMSF SÖZ KONUSU ARAÇLARI İHALE LİSTESİNDEN ÇIKARDI”

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre lüks araçlar satış listesinden çıkarıldı. Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dilan ve Engin Polat’ın Lüks Araçları Satışa Çıkarılmıştı: Mahkemeden TMSF’ye Şok Yürütmeyi Durdurma Kararı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Engin ve Dilan Polat başta olmak üzere Polat ailesine ait lüks araçları ihale yoluyla satışa çıkarmıştı. Piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan bu araçların satışıyla önemli bir gelir elde edilmesi planlanıyordu.

Ancak Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz’un yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

Satışın durdurulması, TMSF cephesinde adeta şok etkisi yarattı. Gözler şimdi TMSF’nin atacağı yeni adımlara çevrildi”

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