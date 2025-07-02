Dilan-Engin Polat kayyımı mahkemeye verdi: 'Şirket zarara uğradı'

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ‘kara para aklama’ iddiasıyla 4 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Dilan Polat 19 Ağustos 2024’te tahliye olurken, Engin Polat hakkında ise 6 Eylül 2024’te tahliye kararı verilmişti. Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında şirketlerine kayyım atanmıştı. Engin Polat’ın pay sahibi ve kanuni temsilcisi olduğu Milda Gayrimenkul AŞ’nin yönetimi de İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği’nin 6 Kasım 2023 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’nın (TMSF) atadığı kayyıma devredilmişti.





“PARA YARI ORANINDA ERİTİLDİ” İDDİASI





Hürriyet’te yer alan habere göre; şirketine yasaya aykırı şekilde kayyım atandığını ve kayyım atandıktan sonra banka hesaplarındaki paranın yarı oranında eritildiğini iddia eden Engin Polat, avukatı Yakup Yaşar aracılığıyla İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi’ne dava açtı.





Engin Polat’ın avukatı Yakup Yaşar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle şöyle denildi:





“Gereğinden fazla kayyım atanması sebebiyle, kayyımlara ödenen ücretler şirketin olağan gelirine uymayan haksız ödemelere muhatap kılınmaktadır. Örneğin 6 Kasım 2023’te şirketin aktifinde kayıtlı hazır varlıklarından olan banka hesaplarında yaklaşık 101 milyon lira mevcut iken, bu dava tarihi itibarıyla bu hazır varlıklar yarı oranında eritilerek 50 milyon liraya düşürülmüştür.





TMSF’nin internet sitesinde yayınlanan ihale ilanından da görüleceği üzere 8 aracın hiçbir neden yokken satışa çıkarıldığı görülmektedir. Bu durum, TMSF ve atadığı kayyımların görevini layıkıyla yerine getirmediklerini, şirket varlıklarını yok etmeye çalıştıkları aşikardır. Araçların satışına ilişkin TMSF’nin 12 Mart 2025 tarihli kararı hakkında İstanbul 6. İdare Mahkemesi, yürütülmesinin durdurulması kararı vermiştir.





Müvekkilin pay sahibi olduğu Milda Gayrimenkul AŞ’ye kayyım atama tarihi olan 6 Kasım 2023’teki varlıkları ile günümüzdeki varlıklarının bilirkişi aracılığıyla değerlendirilerek oluşan eksilmenin ve 4 kayyıma maaş ödemesinin şirkette yarattığı ekonomik zararın tespitini talep ediyoruz. Şirketin kayyımlar tarafından zarara uğramasının tespit edilmesinin ardından müvekkile özel hukuk tazminatı ödenmesini istiyoruz.”



