Dilan Polat davasında flaş gelişme

"Kara para aklamak", "Vergi usul kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan-Engin Polat çifti, avukat Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdı.



Geçtiğimiz günlerde aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti. Dilan Polat'ın tahliye talebi ise beklenen raporların henüz hazırlanmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.



Polatlar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımla Avukat Hüseyin Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu.



Paylaşımda; "Avukat ‘Hüseyin Kaya’ ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

