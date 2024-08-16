Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf /16 Ağustos 2024 10:57

Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek itiraf

Kara para aklama suçundan tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat davasında gizli tanıktan 3 sayfalık itiraf mektubu geldi. “Artık gizlenmek istemiyorum" diyen gizli tanık, "Yasa dışı bahsin tüm detaylarını biliyorum. Şu an İsviçre'de olan tüm delil ve belgeleri mahkemeye teslim edeceğim" dedi.

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Dilan-Engin Polat davasının seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Dosyanın gizli tanığı 3 sayfalık itiraf mektubu göndererek, yasa dışı bahsin tüm detaylarını bildiğini; İsviçre'de olan tüm delil ve belgeleri mahkemeye göndereceğini açıkladı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; gizli tanık, "Artık gizlenmek istemiyorum. İfadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buzdağının hepsini teslim edeceğim" dedi. Bahis sitelerini, kendisinin internetten kurduğu program üzerinden eşinin yönettiğini anlatan tanık, kazandığı paraları da teslim edeceğini söyleyip "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim" ifadelerini kullandı.

'TÜM BELGELER EŞİMDE'

Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalıştığı öğrenilen gizli tanık, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri, kiralık kasa ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgileri, eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.

Yasa dışı bahis ve işleyiş hakkında tüm bilgileri teslim etmeyi taahhüt eden gizli tanık, kendi yaptığı program sayesinde birçok ülkede eşinin kullandığı bilgisayarın IP adresinin göründüğünü ve böylelikle onu garantiye aldığını söyledi. Tanık, ifadesi alındıktan sonra farklı bir cezaevine naklini talep etti.
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