Dilan Polat, Engin Polat’tan boşanacağını duyurdu

Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.

















Dilan Polat ve eşi Engin Polat uyuşturucu madde kullandıkları suçlamasıyla dün gece gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım” dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re’sen soruşturma başlatılmıştı.Kişiler hakkında savcılıkça ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.