Samanyolu Haber /Gündem / 'Dilan Polat gibi olmayacağım' demişti! 'Hanımağa' oldu, dışarıya talimat verdi /15 Ağustos 2024 10:22

'Dilan Polat gibi olmayacağım' demişti! 'Hanımağa' oldu, dışarıya talimat verdi

Dilan-Engin Polat çiftinin ardından tutuklanan Neslim Güngen'in cezaevi yaşantısına dair detaylar ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güngen cezaevinde 'hanımağa' olarak anılıyor. Öte yandan Güngen telefon hakkını kullanırken yasak olmasına rağmen aynı anda üç farklı kişiyle konuşmaya çalıştı. Telefondan dışarıya talimat vermeye kalktı. Telefonları dinleyen cezaevi yönetimi, Güngen'e uyarı verdi.

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Dilan Polat-Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrası tüm gözler sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Lüks yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenlerden olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen de Polat çiftinden sonra cezaevine girenler arasında. Yaklaşık olarak bir aydır tutuklu bulunan Neslim Güngen'in cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini ise Gazeteci Emrullah Erdinç’in YouTube kanalında anlattı.

'HANIMAĞA' OLDU

Erdinç'in açıklamalarına göre; Neslim Güngen "Dilan Polat gibi olmayacağım" diyor. Yemekleri beğendiğinde yiyen Güngen yemekleri beğenmediğinde ise karnını kantinden doyuruyor. Neslim Güngen koğuşundaki 3 üniversite öğrencisinin hesaplarına para yatırıyor. Bu durum duyulduğunda ise Güngen koğuşta "hanımağa" olarak adlandırılmaya başlıyor.

CEZAEVİ YÖNETİMİNDEN GÜNGEN'E UYARI CEZASI

Erdinç, Güngen'in cezaevi yönetiminden sadece telefon uyarısı aldığını açıkladı ve yaşananları şöyle anlattı:

"Neslim Güngen haftada bir olan telefonla görüşme hakkını ilk eşinden olan kızı Ecrin Aydın'dan yana kullanmak istedi. Cezaevi yönetimi bu talebe izin vererek sesli konferans odasına götürdü. Güngen kızıyla görüşmesini tamamladıktan sonra kızından telefonu evde bulunan üçüncü kişiye vermesini istedi ve o şahsa evdeki televizyonları satmasının talimatını verdi.

Ancak Güngen telefon görüşmesinin dinlendiğinden habersizdi. Kural gereği cezaevinden yapılan her görüşme sadece belirtilen kişi ile yapılabiliyor. Görevli bir personel ise görüşmeyi dinliyor ve kayıt altına alıyor. Güngen başka biriyle görüşmeye başlayınca telefon görüşmesi sonlandırıldı ve Güngen'e uyarı verildi."
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