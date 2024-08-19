'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.



Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un tutukluluk incelemesine yaptığı itiraz 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebi Dilan Polat'ın tüm suçlardan tahliyesine karar verdi.



Polat'ın tahliyesi için cezaevine yazı gönderildi.



Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor. DAVA AÇILMIŞTI



"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı.



Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4-5 ve 6 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.