Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat'ın arabaları satışa çıktı: Liste dudak uçuklattı /27 Mart 2025 11:33

Dilan Polat'ın arabaları satışa çıktı: Liste dudak uçuklattı

Kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık suçlarından tutuklanınca mallarına el konulan Dilan Polat'ın arabaları satışa çıktı. İhale edilecek araçlar için TMSF fiyat listesi yayımladı.

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Dilan Polat, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık suçlarından 10 aya yakın tutuklu kalmış Polat ve ailesinin mallarına el konulmuştu.

TMSF, Polat ailesinin araçlarını satışa çıkardı.

DİLAN POLAT'IN ARABALARI SATIŞA ÇIKTI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesinden Dilan Polat ve ailesine ait araçların satışı için ilan verdi.

İhale usulü ile yapılacak satış için 21 Nisan tarihi belirlenirken ihalenin saat 16.00'da yapılacağı duyuruldu.

Halktv'de yer alan habere göre ihaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

TMSF FİYAT LİSTESİ YAYIMLADI
İhale belirtilen araçlar için 22 Nisan 2025 tarihi saat 10:00’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (Fon) Büyükdere Cad. No:143 Esentepe-İSTANBUL adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

İhalenin yer ve saati belli olurken katılacakların ödeyecekleri teminatlar ve araçların fiyat listesi de yayımlandı.

TMSF'nin fiyat listesi şu şekilde:

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