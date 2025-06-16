Dilan Polat'ın özel korumasına silahlı saldırı

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Dilan Polat'ın 'Alper' isimli özel korumasına hastane önünde silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden koruma ameliyata alındı.
7 EL ATEŞ ETTİ
Erdinç'in aktardığına göre, silahlı saldırgan gün içinde hastane bahçesinde dolaştı. Korumayla telefon hakkında konuşarak oyalayan saldırgan, koruma arabaya bindiği anda ise 7 el ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden koruma ameliyata alındı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis soruşturma başlattı.