Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat'ın tahliye talebi neden reddedildi: Mahkeme gerekçesini açıkladı! /28 Temmuz 2024 12:03

Dilan Polat'ın tahliye talebi neden reddedildi: Mahkeme gerekçesini açıkladı!

Dilan ve Engin Polat’ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada Dilan Polat’ın tahliye talebinin neden reddedildiği ortaya çıktı.

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Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişme yaşandı. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti. Dosya incelenmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme 4 tutuklu sanığın itirazını reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, Dilan Polat yönünden ise ayrı bir parantez açtı. Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin evraklar geldiğinde yapılacağını belirtti. Ayrıca Mahkeme, tahliye talebinin MASAK raporunda Dilan Polat yönünden suç unsuru olabilecek bir eylem tespit edilemediği ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle yapıldığını belirtti.

Sabah’tan Arzu Kaya'nın aktardığına göre; sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydeden mahkeme, hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunun altını çizdi.

Mahkeme, itirazı reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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