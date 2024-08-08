Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat'tan yeni talep, mahkemeden anında ret! /08 Ağustos 2024 10:05

Dilan Polat'tan yeni talep, mahkemeden anında ret!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen Dilan Polat'ın avukatlarının, ev hapsi gibi adli kontrol önlemlerinin uygulanmasını önerdiği ortaya çıktı. Mahkeme ise bu talebi de kabul etmedi.

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Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Bunun üzerine Dilan Polat cephesinden bir hamle daha geldi. Sabah’tan Arzu Kaya'nın aktardığına göre tahliye talebinin reddine itiraz edildi.

Hatalı değerlendirilme yapıldığı belirtilerek yine tahliye istendi. Tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.

Ancak yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi talebi reddetti.

Dilan Polat'ın avukatı bu karara da itiraz etti. Böylelikle Dilan Polat'ın tutukluluk haline devam etmesi yönünde karar çıkmış oldu.
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