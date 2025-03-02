Dilan ve Engin Polat hakkında uyuşturucu soruşturması: Gözaltı kararı verildi

Kara para aklamakla suçlanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında, sosyal medyada paylaştıkları videoda uyuşturucu kullandıkları iddiası ile yapılan ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.



Cumhuriyet Gazetesi'nden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, şüphelilere "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamaları yöneltildi.



Başsavcılık Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında gözaltı kararı verdi.