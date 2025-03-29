Samanyolu Haber /Politika / Dilek İmamoğlu: İnancımızı asla yitirmeyeceğiz /29 Mart 2025 16:22

Dilek İmamoğlu: İnancımızı asla yitirmeyeceğiz

CHP, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek ve "erken seçim" çağrısında bulunmak için bugün Maltepe’de büyük miting gerçekleştirdi.

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Sahneye ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve Semih İmamoğlu çıktı.

Yurttaşlara seslenen Dilek İmamoğlu, "Gelecek güzel günlere inancımızı asla yitirmeyeceğiz. Kendimiz için değil, Türkiye için mücadeleye devam" dedi.

Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Kendimiz için değil, evlatlarımız için! Türkiye için mücadeleye devam! Yarın bir bayram sabahına birlikte uyanacağız. Bayramlarda aramızda ayrık gayrıyı bir kenara bırakır, güzel temennilerimizi paylaşırız. Hayata iyi tarafından bakarız. Ama yarın milyonlarca ailenin bayramı yoksulluğun, adaletsizliğin, çaresizliğin acısıyla gölgelenecek.

Yalnızca İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Ekrem'i cezalandırıyorlar. Asla onun gibi olamayacaklarını biliyorlar o yüzden cezalandırıyorlar. İstediğinizi yapın Ekrem'e ceza işlemez. Soruyorum size hangi duvar sevgiye olabilir?

Geçim derdi yüzünden evladına, torununa gönlünce harçlık veremeyenlerin, ihmaller yüzünden depremlerde, yangınlarda sevdiklerini yitirenlerin, adalet arayıp bulamayanların, hakkı yenenlerin, hak etmediği halde dört duvar arasında tutuklu olanların bayram sevinci eksik olacak! Bizim, bizim ailemiz de bu bayrama babasından uzak girecek. Kızım, oğullarım babalarıyla yan yana olamayacak."
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