Samanyolu Haber /Gündem / Dilek İmamoğlu Silivri'ye yapılan dev salona tepki gösterdi: Adalet yok bunlarla mı övüneceğiz? /13 Aralık 2025 11:42

Dilek İmamoğlu Silivri'ye yapılan dev salona tepki gösterdi: Adalet yok bunlarla mı övüneceğiz?

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Silivri'deki dev duruşma salonuna sert tepki: “Ülkemiz bunlarla mı övünecek? Savunma hakkı yok sayılıyor, hukuk devleti ilkeleri çiğneniyor. Bu garabete son verilmeli.”

SHABER3.COM

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Silivri’de yapılacak duruşma salonuna ilişkin, “Ülkemiz bunları hak ediyor mu? Bunlarla mı övüneceğiz?” tepkisinde bulundu.

Dilek Kaya İmamoğlu, İBB iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Duruşma tarihinin üç ay sonrasında verilmesine tepki göstererek, “11 Kasım 2025’te iddianame açıklandı.Tam 1 ay sonra, bugün tensip zaptı düzenlendi ve duruşma günü 9 Mart 2026 tarihine verildi. Sevdiklerimiz içeride aylardır haksızca, hukuksuzca, tamamen siyasi saiklerle delilsiz ve somut dayanaktan yoksun şekilde tutsak edilirken tensip zaptında 1 tek kişi dahi tahliye edilmedi. 106 kişinin tümü adeta matbu bir gerekçeyle tutsak edilmeye devam edilecek. Duruşma ise tam 3 ay sonraya verildi. Tüm bunlar ne demek biliyor musunuz? Bu masum insanların sadece savunma hakkını kullanabilmesi, mahkemede kendini savunabilmesi için 1 yıl içeride tutsak edileceği anlamına geliyor” dedi.

İBB soruşturması yargılamaları için yeni salon yapılıyor olmasını da eleştiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi öğreniyoruz ki; Silivri’de Avrupa’nın en büyük duruşma salonu yapılacakmış(!) Ülkemiz bunları hak ediyor mu? Bunlarla mı övüneceğiz? Savunma hakkımız yok sayılıyor, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal ediliyor ve sürecin tamamı en başından itibaren tüm Anayasal haklarımız ihlal edilerek ilerletiliyor. Artık bu hukuk garabeti son bulsun. Anayasamızın 2. maddesinde yazıldığı gibi hukuk devleti olmanın gereği ihya edilsin. Sadece biz tutuklu ailelerin değil, ülkemizin bir nefes almaya ihtiyacı var. Bu kötülüğü bize de, ülkemize de daha fazla yapmayın.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dilek İmamoğlu Silivri'ye yapılan dev salona tepki gösterdi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:35