Samanyolu Haber /Gündem / Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi /06 Aralık 2025 14:00

Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi

Dilek Kaya İmamoğlu, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun dava süreçlerinin TRT'de canlı yayınlanması talebini yineledi: Mahkeme süreci TRT’den canlı yayınlanana kadar susmayacağız.

SHABER3.COM

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, yaptığı X paylaşımıyla mahkeme süreçlerinin TRT’de canlı yayınlanması talebini yineledi.

Paylaşımında, ‘Aile Dayanışma Ağı’ konuşmasına yer veren İmamoğlu, “Tüm gücümüzle adalete ve eşitliğe sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Dilek İmamoğlu, “Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı korunana, tutuksuz yargılama esas alınana, adil ve şeffaf yargılama ilkeleri eksiksiz uygulanana, mahkeme süreci TRT’den canlı yayınlanana kadar susmayacağız!” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR, TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

CHP’nin, İmamoğlu’na yönelik yargılamanın TRT’den canlı yayınlanmasına yönelik kanun teklifi 2 Aralık günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmüştü.

Kanun teklifi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “Hodri meydan” derken teklif, reddedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:11