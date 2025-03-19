Dilek İmamoğlu'ndan çağrı: 'Hiç kimse susmamalı!'

Dilek Kaya İmamoğlu, eşi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak yurttaşlara seslendi.





Dilek Kaya İmamoğlu açıklamasında "Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik anlamda yıkıma sürükleyenler, iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildikleri rakiplerini, hukuk eliyle saf dışı bırakmaya çalışıyorlar" dedi.





Dilek Kaya İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:





"18 Mart 2025 günü, değerli eşim, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması usulsüz şekilde, diplomayı iptal etme yetkisi olmayan üniversite yönetim kurulu tarafından iptal edildi. 19 Mart günü sabahı ise sahurdan hemen sonra, kolluk kuvvetleri tarafından evimize yapılan baskınla uyandık. 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.





13 yaşındaki kızım Beren, bu gözaltı işlemlerine şahit olduktan sonra sabah okuluna gitti. Davet edilse kendi ayaklarıyla ifadeye gidecek seçilmiş belediye başkanlarına, kamu çalışanlarına yapılan bu şafak baskınları tamamen sindirmeye, korkutmaya, itibarsızlaştırmaya yöneliktir.





Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların gerçek nedenini herkes çok iyi biliyor. Gerçek nedenin, Ekrem İmamoğlu’nun milletin sevgisini kazanması olduğunun sadece Türkiye değil tüm dünya farkında. Bugün Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştır, çünkü rakiplerini sandıkta tam 4 kere alt etmiştir. Bir sonraki sandıkta kaybetmek istemeyenler, demokrasiyi ayaklar altına alarak uzun zamandır planladıkları bu hamleyi yapmışlardır. Bu yapılanlar kreşte okuyan çocuklara, kent lokantasında karnını doyuran emekçilere, kent ormanlarında yürüyüş yapan insanlara, yurtlarda kalan öğrencilere, toplumun tamamına yapılan bir haksızlıktır. Çünkü adaletin olmadığı yerde hiç kimse güvende değildir."





"EKREM İMAMOĞLU MİLLETE EMANETTİR"

Dilek Kaya İmamoğlu, "Endişeniz olmasın, müsterih olun. Millet; bu müdahalelerin aslında kendi iradesine yönelik olduğunu çok iyi görüyor. Bu kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk karşısında hiç kimse susmaz, susmamalı. Milletin, kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Bu milletin ferasetine güveniyor, adaletin tecelli edeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Ekrem İmamoğlu millete emanettir" diyerek tamamladı.