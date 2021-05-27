Samanyolu Haber /Politika / Dilek İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e destek mesajı /27 Mayıs 2021 22:51

Dilek İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e destek mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize gezisi sırasında kendisine gösterilen tepkinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı gelmişti. " Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın tavrı karşısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Akşener'i destekledi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize'de saldırı girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Bunlar daha iyi günler." sözlerine Dilek İmamoğlu da tepkisiz kalmadı. İmamoğlu, Akşener'e destek vererek, "cinsiyetçi dilin ve saldırıların tümüyle karşısındayız" açıklamasını yaptı. 

Dilek İmamoğlu'nun açıklaması şöyle oldu: 

"Son günlerde cinsiyetçi bakış açısıyla çeşitli saldırı ve tehditlere hedef yapılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener 'e yönelik haksız girişimleri kınıyorum. Kadına yönelik her türlü tehdidin, cinsiyetçi dilin ve saldırıların tümüyle karşısındayız."



Ne olmuştu? 

AKP Grup toplantısında Akşener'e saldırı girişimiyle ilgili konuşan Erdoğan, “Gelin hanım beni Netanyahu ile aynı kefeye koyup memleketime gidiyor. Orada ona güzel bir ders veriliyor. Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler” demişti.
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