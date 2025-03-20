Dilek İmamoğlu'nu ziyaret eden Yavaş'tan dikkat çeken adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 100'ü aşkın kişinin operasyonla gözaltına alınmasının ardından Tayvan'dan İstanbul'a geldi.





Tayvan'daki temaslarını yarıda bırakan Yavaş, Tayvan'da Akıllı Şehirler ve İş Forumu için bulunuyordu.





Yavaş, Dilek İmamoğlu'nu konutunda ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:





"Dilek hanıma geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Çok moralliler, sağsağlim eve döneceğini bekliyorlar. Bizler de gerekli desteği vereceğiz. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk milleti yaşananları görüyor ve onlar da kalben de olsa destekte bulunacaklardır. Siyasallaşmış bir yargı var. Yargının vereceği kararlarla güven vermesi lazım. Bekliyoruz. Yine de güveneceğimiz ve sığınacağımız tek liman hukuktur. Çünkü üzücü olan şudur; Daha önce de Ekrem bey 2-3 kere ifadeye çağrılmıştı ve koşarak gitmişti. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi gelinip evin böyle apar topar aranması ve götürülmesi hukuken uygun düşmemiştir. Davet edilseydi Ekrem bey giderdi. İnşallah artık hukukun geçerli olduğu zamanlara hep beraber kavuşacağız. Akşam da Saraçhane'de olacağız. Özgür beyle yine aynı şekilde miting yapılacak. Herkes kalbinden geçeni, protestolarını akşam bildirecekler."





CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya almasına ilişkin sorulara, "Artık bunu konuşacak bir süreçte değiliz" dedi.





23 MART ÖN SEÇİM

Yavaş, son olarak 23 Mart'ı işaret ederek, "Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve tepkilerimizi güçlü bir şekilde göstereceğiz" dedi.