Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi tutuklandı, Murat Ongun'un eşine ev hapsi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 48 kişinin ifadesi tamamlandı.





İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden 30'u tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edilmişti.





2. Sulh Ceza Hakimliği, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve iş insanı Rasim Kaya hakkında ev hapsi kararı verdi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre hakimlik, İBB eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek'i ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'i ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.





Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse ve iş insanı Mete Mağden tutuklandı.





İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ya ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanırken, İstanbul İmar İnşaat Danışmanı Sinan Akçiçek, İSKİ Daire Başkanı Adem Şanlısoy ve İmar A.Ş Eski Genel Müdürü Onur Soytürk adli kontrolle serbest bırakıldı.





İBB Mühendisi Yakup Öner, İBB Kamulaştırma Genel Müdür Fatih Özçelik, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş Genel Müdürü Melih Geçek, koruma personeli Çağlar Türkmen ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ise tutuklandı.





İBB eski Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, İBB eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, İBB eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Tuğba Figenkaplan hakkında adli kontrol kararı verildi.





Öte yandan, İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Kültür AŞ Reklam Şefi Gökhan Köseoğlu, Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten hakkında ise tutuklandı.