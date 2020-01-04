Samanyolu Haber /Gündem / Dilencinin 3 evi varmış: 12 defa yakalandı... /04 Ocak 2020 20:55

Dilencinin 3 evi varmış: 12 defa yakalandı...

Gaziantep'te dilenen ve yüzde 65 görme engelli olan kadının son iki yılda 12. kez zabıta tarafından yakalandığı ve üzerine kayıtlı 3 ev ile 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı.

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Gaziantep'te, dilenen yüzde 65 görme engelli kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Belediyede yapılan soruşturmada Sevda K'nın son iki yılda 12. kez zabıta tarafından yakalandığı ve üzerine kayıtlı 3 ev ile 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı.

İslahiye ilçesindeki işlek caddelerde ve cami önlerinde dilencilik yapan Sevda K., vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yüzde 65 görme engelli raporu olduğu ancak tamamen görmüyormuş gibi davranarak dilencilik yaptığı belirlenen Sevda K., İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Son 2 yılda 12 defa zabıta ekipleri tarafından dilenirken yakalandığı öğrenilen Sevda K.'nin yapılan soruşturmasında engelli maaşı aldığı ve üzerine kayıtlı olarak Osmaniye'de 1, Nurdağı ilçesinde 2 olmak üzere toplam 3 ev ve 2 iş makinesi sahibi olduğu ortaya çıktı.

Sevda K., zabıta tarafından yazılan cezanın ardından belediyeden ayrıldı.
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