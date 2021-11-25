Samanyolu Haber /Gündem / Dilipak'a AKP şoku: 100 bin TL tazminat ödeyecek /25 Kasım 2021 18:17

Dilipak'a AKP şoku: 100 bin TL tazminat ödeyecek

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'a, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı yazısı nedeniyle AKP Kadın Kolları ve KADEM tarafından açılan davada karar duruşması görüldü. Dilipak’a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.

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Dilipak’ın yargılandığı davanın duruşması bugün, Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede Dilipak’ın avukatı “Ceza davası ile bağlı kalınması yerleşik içtihatlar gereği gerekmektedir. Bu nedenle mahkemenin ara karardan dönmesini talep ediyoruz” dedi.


Dilipak ise savunmasında şunları söyledi:
“Ceza dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep ediyorum çünkü bu yazıların yazılmasından önce istişare toplantılarında bulundum. Hatta İsrafil Kışla ve Yalçın Koçak, Erman Tuncer ve Sırrı Çağlar’ın da konuya ilişkin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Çünkü bu kişiler ceza dosyasına dayanak soruşturma aşamasında tanıklıklarına başvurulmuştur. İlgili ceza dosyasındaki yargılamada matufiyet konusundaki tüm itirazlar değerlendirilecektir bu sebeple mahkemenizdeki yargılamada bu hususun tespiti şart olduğundan bekletici mesele yapılmalıdır. ”

Savunmaların ardından verilen süre içinde şahitlerin belirtilmediği için talepleri reddeden hakim, kararını açıkladı ve Abdurrahman Dilipak’a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verdi.



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