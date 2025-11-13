Samanyolu Haber /Gündem / Dilovası’ndaki atölye ‘adresi bulamadık’ denerek denetlenmemiş /13 Kasım 2025 11:56

Dilovası’ndaki atölye ‘adresi bulamadık’ denerek denetlenmemiş

Dilovası’nda 3'ü çocuk 6 kişinin yanarak can verdiği parfüm dolum tesisinin aylar öncesinde 2 kez yetkili kurumlara bildirildiği ortaya çıktı. Yetkili kurumlar 'adres bulunamadı' ve 'kimlik bilgisi gönderin' yanıtını verdikleri bildirimlerin ardından tesisi denetlememişler.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik’e ait parfüm dolum tesisinde meydana gelen ve üçü çocuk altı kişinin ölümüne yol açan patlamaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Patlama yaşanan parfüm dolum tesisinin iki kere bildirildiği ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında, işyerinin facianın çok öncesinden yetkililere şikâyet edildiğini ancak hiçbir denetim yapılmadığını aktardı.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş tarafından 11 Temmuz 2024’te sunulan dilekçeye, “adres tespit edilemediği” ve “bölgedeki işletmelere ani denetimler yapılacağı” yanıtı geldiği öğrenildi.

Bu dilekçeden beş ay sonra 12 Aralık 2024 tarihinde de söz konusu işletme CİMER’e şikâyet edildi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş, 11 Temmuz 2024’te Dilovası Kaymakamlığı’na bir dilekçe sunarak parfüm dolum tesisinin konut alanında faaliyet gösterdiğini, tehlikeli kimyasallar nedeniyle mahalle sakinlerinin risk altında olduğunu bildirdi.
