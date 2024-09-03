Samanyolu Haber /Gündem / Dilruba Kayserilioğlu için iddianame hazır: Sokak röportajına 4,5 yıl hapis istemi! /03 Eylül 2024 10:48

Dilruba Kayserilioğlu için iddianame hazır: Sokak röportajına 4,5 yıl hapis istemi!

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıkıyor. Halkı kin düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Dilruba Kayserilioğlu için 4.5 yıla kadar hapis talep edildi.

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Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıkıyor. Halkı kin düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Dilruba Kayserilioğlu için 4.5 yıla kadar hapsi istendi.

Bir  sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 30 Ağustos'ta tahliye edilen  Dilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısında. Kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla hakkında jet iddianame hazırlanan Kayserilioğlu “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ

Dilruba’nın tutukluluğuna kamuoyundan tepkiler devam ederken dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba’yı tutuklu bulunduğu Aliağa Şakran Cezaevi’nde ziyaret etmiş ve “Dilruba'nın tutukluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, despotsunuz demektir” ifadelerini kullanmıştı.

18 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

18 gündür tutuklu bulunan Dilruba, gece 02.00-03.00 sularında cezaevinden tahliye edildi. Dilruba’nın tahliyesine ilişkin gerekçeli kararın henüz çıkarılmadığı ifade edildi.
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