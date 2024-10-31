Samanyolu Haber /Gündem / Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu /31 Ekim 2024 17:58

Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu

'Cumhurbaşkanına hakaretten' yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verildi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Kayserilioğlu, 18 gün cezaevinde tutulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermişti. Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede 12 Ağustos'ta tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 18 gün sonra tahliye edilmişti.
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