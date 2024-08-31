Dilruba'nın duruşu AKP'lileri kızdırdı: 'Pişman değilim' diyor, ceza yaptırımı olacak

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN Türk'teki bir programa konuk oldu.



Özlem Zengin, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında geçtiğimiz günlerde, “Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır” ifadelerini kullanmıştı...



AKP'li Zengin, 18 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Kayserilioğlu’nun "hiç pişman değilim" sözlerini değerlendirdi.



Özlem Zengin, şöyle konuştu:



-Olayın iki boyutu var. Birisi hukuki, diğeri siyasal. Benim kişisel görüşüm tutuksuz yargılanması.



-Açıklamaları cahilce, sorumsuz... Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Duruşmasına gidecek, bu ifadelerle ilgili bir karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. İfadeler nezaketsiz ve yakışıksız.



-Çıktıktan sonra söyledikleri daha sorumsuzca... 'Hiç pişman değilim' diyor. 'Üzgünüm' demesini beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok. Yargılama devam edecek. Bence bir ceza yaptırımı olacak.



NE DEMİŞTİ?



Katıldığı bir TV programında AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest bırakılır. Ben kendisini dinledim, kusura bakmasın ama böyle cahil bir konuşma uzun zamandır dinlememiştim. Söylediği her cümle yanlış tek tek düzeltmemiz lazım. Meseleyi, konuştuğu konuyu hiç bilmiyor. Ama tutuksuz yargılanmalı" ifadesini kullanmıştı..