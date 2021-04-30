"Dimdik çıkacağız"

2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay’ın bu kararı onamasıyla milletvekilliği düşürülerek tutuklanmıştı. Sincan Cezaevi’ne konulan Gergerlioğlu’nun tutuklu olarak çekilmiş fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. Salih Gergerlioğlu, Sincan 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi” notuyla babasının fotoğraflarını yayınladı.





Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslenerek, “Vekilken gündeme getirip de cevap alamadığım ihlallerden dolayı bana tecrit uyguluyorsunuz. Basında, hakkımda çıkan haberlerin çıktılarının içeri alınmamasının gerekçesi ne olabilir? @abdulhamitgul” dedi. ‘







“Halk TV, KRT, Tele1 gibi kanallar bazı cezaevlerinde varken neden Sincan’da yok?” diye soran Gergerlioğlu, “Muhalif kanal kısıtlayarak nereye kadar gerçekleri örtbas edebilirsiniz? Çürüyen iktidara karşı, geri adım atmak kadar büyük hata olmaz. Gerekeni söyleyemezseniz, çürümeyi teşhir edemeyiz.” ifadesini kullandı.







Gergeriloğlu, Ruhsar Pekcan’ın yolsuzluk nedeniyle görevden alınmasına devletin yöneticilerinin teşekkür ettiğine işaret ederek, “Ama Egemen Bağış da büyükelçi olmuştu, değil mi? Eski Ticaret Bakanı hakkında halen yargılama yok. Thodex dolandırıcısı 2 milyon dolarla kaçtı. İktidar suskun, sorgulaması gereken toplum neden konuşmuyor?” değerlendirmesinde bulundu.





İktidarın, Çin ile olan ‘duygusal’ ilişkisinden dolayı, Çin aşısına kendini mahkum ettiğine ifade eden Gergerlioğlu, “Biontech’e geçtiğinde binlerce kişi ölmüştü ve çok geçti… Hesap vermeli!” dedi.





‘ERMENİ MESELESİNDEN DERS ÇIKARMALIYIZ’





“Çoğunluğun tepkisini çekeceğini bildiğimiz halde, niye Ermenilere yapılan kötülüğü gündem ediyoruz?” diye soran Gergerlioğlu, şöyle devam etti: ”Çünkü ışığın etrafında dönmeye çalışmak, vazgeçilmez bir tutkudur. Ermeni meselesinde, ders çıkarıp özeleştiri yapmak yerine, öfkeli bir tepki göstermek, vicdanlı bir Müslümana yakışmaz. “Yanlışı tekrar nasıl yapmamalı?” demeyi, bunun üzerine düşünmeyi başarın”



