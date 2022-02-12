Samanyolu Haber /Gündem / Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanlarından Hamza Aktan vefat etti /12 Şubat 2022 19:01

Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanlarından Hamza Aktan vefat etti

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanlarından, emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Hamza Aktan’ın vefat ettiği öğrenildi.

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Hamza Aktan İslâm hukuku araştırmacısı olan Aktan 1944 Kütahya doğumlu. İzmir İmam Hatip ve İstanbul Vefa Lisesinin ardından İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İ.Ü. Hukuk Fakültesini (1979) bitirdi.
 
Doktora çalışmasını 1976‘da İslam Hukukunda Selem Akdi konusuyla Atatürk Ü. İslâmi İlimler Fakültesinde tamamladı. 1982‘de doçent, 1989‘da profesör oldu oldu.

Üniversite senato üyeliği, üniversite yönetim kurulu üyeliği, dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, fakülte kurulu üyeliği, fakülte yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu.

Çalışma hayatına 1970‘te Uşak‘ta öğretmen olarak başlayan Hamza Aktan, daha sonra 1973‘te Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine araştırma görevlisi olarak girdi. 1982‘de doçent, 1991‘de profesör oldu. Aynı öğretim kurumunda Temel İslâm Bilimleri Bölümü İslâm Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevini sürdürdü.
Bir çok bilimsel toplantıda sunduğu tebliği yayımlandı.
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