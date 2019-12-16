'Din zalime karşı durmayı mücadele etmeyi emreder'

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, 22 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen hafta tahliye edilen

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, KHK TV'ye konuştu. KHK TV'deki yayında Kuytul 'Türkiye'deki tüm İslami faaliyetlerinin önünü kesmek isteyen gizli bir güç var.' dedi



Son dönemde farklı bir İslam anlayışının empoze edildiğin altını çizen Kuytul 'Adalet islamın en önemli rüknü. Adaleti sağlayacaksınız ki insanlar İslamı sevecekler Müslümanlar dini anlamadı, dinin en önemli kısmı adalettir. ' dedi.









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Cesur olsanız da korkak olsanız da Allah’ın takdir ettiğini yaşayacaksınız sonuçta. Kendimi düşünmek, hakkı konuşmamak, benim yapabileceğim bir şey değil.