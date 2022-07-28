Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı gol sonrası yaşadığı abartılı gol sevincine "Vladimir Putin" tezahüratı ile karşılık verdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlıyor. Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev, Buyalskiy'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Ukraynalı Dinamo Kiev takımının oyuncusu, attığı golün ardından Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru yaptığı "abartılı" gol sevincinin ardından sarı kart gördü.
Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, 'Vladimir Putin' tezahüratlarını gerekçe göstererek maç sonu basın toplantısına çıkmadı. Fenerbahçe'yi eleyen Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu 'Putin' tezahüratlarını protesto ederek basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.