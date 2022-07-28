Samanyolu Haber /Spor / Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı /28 Temmuz 2022 01:37

Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev'in golü sonrası "Vladimir Putin" tezahüratı yaptı

Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı gol sonrası yaşadığı abartılı gol sevincine "Vladimir Putin" tezahüratı ile karşılık verdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlıyor.  Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev, Buyalskiy'nin golüyle 1-0 öne geçti. 

Ukraynalı Dinamo Kiev takımının oyuncusu, attığı golün ardından Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru yaptığı "abartılı" gol sevincinin ardından sarı kart gördü.

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, 'Vladimir Putin' tezahüratlarını gerekçe göstererek maç sonu basın toplantısına çıkmadı. Fenerbahçe'yi eleyen Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu 'Putin' tezahüratlarını protesto ederek basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.
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Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

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