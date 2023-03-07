Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortay aday olarak açıklanmasının ardından iktidar cephesinden açıklamalar da gelmeye başladı. Kimi açıklamalarda dini hassasiyetleri istismar eden bir dil kullanması ise dikkatleri çekti.





Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nu açıklayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’na beddua etti.





"DİLİN TUTMASIN İNŞALLAH"

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cenab-ı hak sana uzun ömür versin. Ama bu mübarek gecede benim inancıma bugüne kadar düşmanlık yaparak siyasi hayatını devam ettiren bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilân eden dilin tutmasın inşallah. Rabbim seni sevdiğin bu adamlarla haşretsin inşallah.”



Diğer yandan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'den de ilginç bir açıklama geldi. Destici "PKK’nın uzantısı HDP’nin içerisinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez, bir ittifak desteklenemez. Bunun ağır vebali olur. Bu anaların ve babaların ahları da en çok da kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı annelerin ve babalarının ahları da onlara mutlaka vurur. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar" ifadelerini kullandı.