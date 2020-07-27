"Dini sohbete 9 yıl hapis veriyorlar, bin Ayasofya açsanız ne yazar"

Mardin’de ön lisans ilahiyat mezunu Nermin U., 17.05.2018 tarihinde ‘silahlı örgüt üyeliği’nden 9 yıl cezaya çarptırıldı. Gülen cemaatine ait yurtlarda ‘sohbet etme suçu’ işleyen Nermin U., itirafçı ve gizli tanık ifadeleriyle de desteklenen suçlamalar sonucunda tutuklanarak cezaevine konmuştu.





Gaziantep Bölge İdaresi Mahkemesi’nin onay verdiği cezaya itiraz Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Avukatın temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü tahliye ve İdare Mahkemesi kararının reddi talebini yerinde bulmayan 16. Ceza Dairesi, 9 yıllık cezayı onadı.





Yargıtay kararını sosyal medya hesabından paylaşan ihraç eski hakim Kemal Karanfil, “Dini sohbet yapan ilahiyatçı anneye, Mardin Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği 9 yıl hapis cezasını Zalim Yargıtay onamış. Yüce Allah’ın ve Hz Muhammed’in tavsiye ettiği, barışçıl, dini bir sohbeti yapan bir ilahiyatçıya 9 yıl hapis verdiriyorsunuz. BİN TANE AYASOFYA AÇSANIZ NE YAZAR” diyerek tepki gösterdi.



