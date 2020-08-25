Hrant Dink'in katili tahliye mi edilecek?

Gazeteci Çağdaş Ulus, Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink'e suikast düzenleyen Ogün Samast’ın üç ay sonra tahliye edileceğini kaydetti.





Ulus şahsi Twitter hesabında Samast'ın eşinin mesajını ilave ederek, "Son yaptığım habere göre Ogün Samast'ın üç ay sonra tahliye olması gerekiyor, ancak eşi şartlı tahliyesinin geldiğini yazmış." dedi.





HRANT DİNK'İ KATLETMİŞTİ





Ogün Samast, 19 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'de Agos gazetesinin bulunduğu binanın önünde Hrant Dink’i katletmişti.





Samast cinayeti işlediğinde 17 yaşındaydı. Yaşı 18’den küçük olması sebebiyle “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Gazeteci Çağdaş Ulus, İnfaz Kanunu'na göre Samast’ın cezanın 15 yıl 2 ayını yatacağını belirtmişti. KRT'de yayımlanan haberde, 13 yıl 5 aydır cezaevinde olan Samast’ın 1 yıl 9 ay hapis cezası kaldığı belirtilmişti.





Ulus, 13 Mayıs’ta yayımladığı haberinde son bir yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirecek olan Samast’ın 9 ay sonra tahliye olacağını ifade etmişti.



