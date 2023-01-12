Samanyolu Haber /Ekonomi / Dior'un başına Delphine Arnault geçti /12 Ocak 2023 09:19

Dior'un başına Delphine Arnault geçti

Dünyanın en zengin insanı olan Fransız Bernard Arnault, kızını moda devi Dior markasının başına geçirdi.

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Arnault, Avrupa'nın en değerli şirketi olan LVMH'deki atamaların bir parçası olarak, 47 yaşındaki kızını terfi ettirdi.

Delphine Arnault, Dior’un başındaki Pietro Beccari’nin yerini alıyor. Beccari ise şirket bünyesindeki Louis Vuitton’un başına geçiyor.

LVMH, Fendi ve Louis Vuitton başta olmak üzere, üst tüketim grubuna hitap eden markalardan oluşan bir portföye sahip.

Şirket değeri 336 milyar sterlin olarak hesaplanıyor.

Credit Suisse analisti Natasha Brilliant, Arnault ve Beccari’nin şirkette saygı gören isimler olduğunu, terfilerin "mantıklı hamleler" olduğunu değerlendiriyor.

Citi analisti Thomas Chauvet ise “Stratejik rollere yapılan atamalar LVMH’nin son 20 senedeki başarasında önemli rol oynadı. Bugünkü atamalar da bu nedenle önemli” diyor.

Bernard Arnault, beş çocuğu da grup markalarında üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunuyor.

30 yaşındaki Alexandre Arnault Tiffany markasında, 28 yaşındaki Frederic Arnault Tag Heuer’de, en küçük çocuğu 24 yaşındaki Jean Arnault ise Louis Vuitton'un saat bölümünde yönetici konumunda yer alıyor.

45 yaşındaki en büyük oğlu Antoine Arnault de yakın bir zaman önce holdingin başına getirilmişti.

Bernard Arnault, Aralık ayında Elon Musk’ı geçerek dünyanın en zengin insanı oldu.

Arnault ailesinin servetinin en büyük kısmını LVMH'deki yüzde 47'lik hissesi oluşturuyor.
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