Samanyolu Haber /Gündem / Diploma davasında mahkemeden dikkat çeken karar /08 Mart 2023 15:13

Diploma davasında mahkemeden dikkat çeken karar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının paylaşılması talebiyle açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

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Halkın Kurtuluş Partisi’nin önce Marmara Üniversitesi ardından da Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu tarafından reddedilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının paylaşılması istemine mahkemeden de ret geldi. Kararda, diplomanın kişisel veri olduğu ve kişinin rızası olmadan paylaşılamayacağı savunuldu. HKP’li Tacettin Çolak, “Tayyip Erdoğan’ın şimdiye kadar ortaya çıkardığı diploması yok. Mahkeme, siyasal baskı altında kaldı” dedi.

HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasının paylaşılması için Marmara Üniversitesi’ne başvurdu. İsteğin reddedilmesi üzerine konu Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na taşındı ancak kurul da başvuruyu reddetti. HKP de ret kararlarına karşı dava açtı. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Erdoğan’ın diplomasına ilişkin bilgilerin kişisel veri olarak değerlendirilemeyeceği, ülkeyi temsil eden cumhurbaşkanının alelade bir kişi olmadığı gerekçesiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi de ret kararı verdi.


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